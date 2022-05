Mercoledì 25 maggio filo diretto con lo specialista reumatologo della Asl3 sul Mal di schiena.

L’evento è organizzato ell’ambito dell’Open Day di Reumatologia promosso dalla Fondazione Onda, un filo diretto con lo specialista reumatologo, che risponderà dalle 14 alle 16 al numero 010 849 2040 per fornire consigli e suggerimenti sul mal di schiena.

Sarà inoltre possibile mettersi in contatto con lo specialista anche via mail all’indirizzo insalute@asl3.liguria.it, attivo tutta la giornata.

La S.C. Reumatologia Asl3, diretta dal dott. Gerolamo Bianchi, è presente sul territorio in tre sedi ospedaliere – Villa Scassi, Colletta di Arenzano e Gallino di Pontedecimo – e negli ambulatoriali di Fiumara e Nervi.