Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del ragazzo di 20 anni che ieri è stato salvato nelle acque di Quinto, nella zona del depuratore.

Il giovane si è lanciato in mare e dopo poche bracciate ha iniziato a trovarsi in difficoltà sempre maggiore.

Fortunatamente da terra hanno capito cosa stava accadendo e diverse persone si sono lanciate in soccorso.

Un altro ragazzo ha raggiunto il bagnante in difficoltà e a fatica lo ha riportato a riva mentre altre persone chiamavano il 118.

Il ragazzo è stato rianimato e poi trasferito d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Non è chiaro se sia stato vittima di un malore, forse causato dallo sbalzo termico nell’acqua, ancora decisamente fredda, o se, invece, abbia “osato” troppo non essendo un buon nuotatore.