Genova – Ancora disagi sulle autostrade attorno al capoluogo ligure. Una coda di 3,5 km viene segnalata sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia tra Pegli e l’uscita Genova Aeroporto in direzione del centro.

Coda, sempre sulla A10 anche tra Arenzano e Voltri a causa di un incidente stradale.

Disagi anche sull’Autostrada A7 Genova – Milano per un cantiere aperto da mesi tra Busalla e Ronco Scrivia. Un restringimento di carreggiata in direzione Nord causa code e rallentamenti.

Ancora coda e disagi anche sulla A26 Voltri-Gravellona Toce tra il bivio tra A10 e A26 in direzione nord e tra Masone e Voltri in direzione mare.

Anche in questo caso i disagi sono causati da restringimenti di carreggiata per cantieri in atto.