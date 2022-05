Genova – Anche il pluri-campione di apnea Umberto Pelizzari tra i sub “arruolati” per la quarta edizione di “Spazzapnea – Operazione fondali puliti”, che si terrà sabato 28 maggio.

Il campione di apnea parteciperà alla gara nazionale di raccolta differenziata subacquea, con la squadra “Grebani del Mare” composta da Andrea Gerli, amministratore delegato di Petercom, e Riccardo Iovino, amministratore delegato di EdiliziAcrobatica già vincitrice delle scorse due edizioni.

Anche questo sabato il team è pronto a ripulire ogni centimetro di fondale.

La gara consiste nella raccolta del maggior numero possibile di rifiuti presenti sul fondale marino. Ogni rifiuto ha un “punteggio” in base alla sua pericolosità per l’ambiente o per il tempo che impiega la Natura ad eliminarlo.

La squadra che raccoglie il maggior numero di rifiuti ma anche che ottiene il maggior numero di punti, vince la competizione.

I rifiuti raccolti, tolti dai fondali, vengono poi conferiti nella raccolta differenziata rendendo ancora più “efficace” l’impatto positivo per l’ambiente della competizione.