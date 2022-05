Genova – Stava ballando con la moglie sulle note di un’orchestra di liscio il 70ene deceduto ieri sera al Palamare di Prà. L’uomo si è sentito male e si è accasciato a terra, probabilmente vittima di un malore, ed in breve è morto tra le grida dei presenti.

A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione del personale del 118 intervenuto sul posto, il pensionato era già morto e per lui non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe un appassionato di ballo liscio ed insieme a decine di altre coppie aveva iniziato a ballare nel primo pomeriggio sulle note dell’orchestra ospite del Palamare.

Forse per il caldo o per un infarto improvviso, la serata si è trasformata in tragedia.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e probabilmente sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.