Arenzano – Uno smottamento del terreno ha causato la chiusura dell’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, all’altezza di Cogoleto.

Pesantissimi i disagi per gli automobilisti bloccati sul percorso perché, nonostante i messaggi elettronici e sui siti web, nessuno ha provveduto a bloccare il traffico impedendo agli automobilisti di superare l’uscita consigliata.

Tratto Chiuso tra Varazze e Arenzano a causa di uno smottanento – si legge sul sito di Autostrade per l’Italia.

Entrata consigliata verso Genova: Arenzano.

Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Varazze.

notizia in aggiornamento