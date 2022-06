Genova – E’ regolarmente aperta al traffico l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiusa ieri sera, intorno alle 22, a causa della caduta di un albero sulla carreggiata nella zona di Cogoleto, tra Varazze e Arenzano.

In tarda serata era stata riaperta ad una sola corsia il tratto verso Genova, pur mantenendo l’uscita obbligatoria a Arenzano per chi proveniva da ponente.

Molti i disagi e le proteste degli automobilisti che sono rimasti imbottigliati dopo l’uscita consigliata e non “obbligata” di Varazze.