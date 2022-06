Genova – Una serata all’insegna del mitico flamenco, martedì 7 giugno, alle 21, nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale con lo spettacolo “Viva Flamenco”. Evento originale e pittoresco del Genoa International Music Youth Festival nel quale le note si uniscono ai colori per formare una tavolozza musicale che riesce a dipingere una fantasiosa melodia fatta di sensazioni particolari facendo vibrare i cuori degli spettatori.

L’evento, è stato organizzato co organizzato dal Comune di Genova e dall’Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU).

L’ensemble è formato da Miguel Czachowski (chitarra), Isaac Pena Gonzalez (percussioni e flauto) e Anna Mendak (ballerina), che eseguiranno musiche originali alcune delle quali composte per l’occasione da Miguel Czachowski.

Ingresso libero con prenotazione su www.gimyf.it