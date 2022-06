Genova – Un incidente stradale avvenuto in direzione ponente sta causando rallentamenti e code, sulla strada Sopraelevata, all’altezza del Galata Museo del Mare.

A comunicarlo la polizia locale che sta intervenendo su posto per cercare di limitare i disagi e per far scorrere più velocemente il traffico in direzione ponente.

Non si ha notizia di feriti gravi

notizia in aggiornamento