Genova – Ennesimo grave incidente con un pedone coinvolto. Nella notte un giovane di 25 anni è stato travolto mentre attraversava la strada in via Buozzi, nella zona d Di Negro.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 e il conducente dell’auto, una bmw scura, si è allontanato dopo l’impatto cercando di far perdere le proprie tracce.

Sul posto, chiamata da passanti che hanno assistito alla scena, è arrivata l’ambulanza del 118 che ha soccorso il giovane e lo ha trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino dove i medici hanno riscontrato un grave trauma cranico.

Nell’impatto, sembra avvenuto sulle strisce pedonali non rispettate, il giovane è stato sbalzato in aria ed è ricaduto a terra battendo violentemente la testa.

Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso ma è fuggito ed è ora ricercato dalle forze dell’ordine che hanno a disposizione le immagini delle telecamere della zona.

In corso anche la ricostruzione delle circostanze dell’incidente tramite i rilievi della sezione infortunistica della polizia locale.