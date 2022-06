Borgomaro (Imperia) – Stava camminando con i due figli lungo il sentiero che collega Borgomaro con Conio, nell’imperiese, quando è stata assalita da un grosso cane che l’ha morsa ripetutamente alle gambe.

Momenti di terrore, ieri pomeriggio, per una famigliola francese in vacanza nel ponente ligure. Mentre camminavano lungo il sentiero, i turisti hanno visto arrivare un grosso cane lasciato libero senza guinzaglio. Forse per uno scatto di paura o nel tentativo di mettere in salvo i bambini, la donna ha iniziato a correre inseguita dal cane che, alla fine, l’ha raggiunta e morsicata ripetutamente alle gambe.

A causa delle profonde ferite, la turista non è stata più in grado di camminare e altre persone presenti hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto è arrivato l’elicottero Grifo del servizio di soccorso 118 e la famigliola è stata trasferita al sicuro e la donna in ospedale dove i medici hanno suturato diverse ferite.

Ora si indaga per cercare di capire se il cane fosse scappato a qualcuno o se si trovasse sul posto a guardia di animali come lascerebbero pensare alcune testimonianze.