Genova – Si trova ricoverato in gravi condizioni ma per fortuna non in pericolo di vita, il rider che intorno a mezzogiorno si è scontrato con un taxi in via XX Settembre.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente anche se, stando alle prime informazioni, sembra che il rider stesse attraversando la strada per raggiungere la pista ciclabile.

In quel momento il taxi, condotto da un uomo di 55 anni, svoltando da piazza De Ferrari verso via XX Settembre, avrebbe colpito il rider, un 42enne.

Soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Galliera in codice rosso.