Albenga (Savona) – Si sono risvegliati nel sonno per il forte odore di bruciato ed hanno scoperto che l’appartamento del vicino stava bruciando. Molta paura, nella notte, in una palazzina di San Fedele, nel comune di Albenga, in provincia di Savona, per un brutto incendio che ha causato molti danni e l’intossicazione di un anziano.

Intorno alle 3 i residenti hanno avvertito un forte odore di bruciato e hanno visto del fumo che fuoriusciva dall’appartamento dove abita una persona anziana ed hanno subito dato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 e subito i pompieri hanno messo in salvo l’anziano pensionato che presentava i sintomi di una forte intossicazione da fumo.

L’uomo è stato trasferito in codice rosso – il più grave – in ospedale mentre i vigili del fuoco facevano evacuare la palazzina ed iniziavano le operazioni di spegnimento.

L’intervento è durato a lungo anche perché le fiamme si sono estese ad altri appartamenti rendendo inagibile l’intera struttura.

Domate le fiamme, i pompieri hanno bonificato l’edificio ed iniziato le prime indagini per risalire all’origine dell’incendio e ad eventuali responsabilità.

Molto probabilmente le persone evacuate non potranno rientrare nelle abitazioni neppure questa notte.