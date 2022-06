Bordighera (Imperia) – Sarà un’indagine della magistratura ad accertare le cause del rogo che ha gravemente danneggiato, ieri pomeriggio, la struttura della nuova scuola per l’infanzia di via Napoli. Un incendio divampato per cause misteriose in un edificio appena ultimato e costato alla collettività già cinque milioni di euro.

Le fiamme sarebbero scaturite nel sottotetto, realizzato con sofisticate tecniche per il risparmio energetico così come tutta la struttura, citata ad esempio di costruzione del futuro.

Alcuni testimoni che hanno dato l’allarme hanno visto il fumo uscire proprio dal tetto della struttura e poi le fiamme che in breve si sono estese a gran parte della copertura dell’edificio, forse alimentate dalle sostanze usate per coibentare e isolare il tetto.

Un altro particolare all’attenzione degli inquirenti è il fatto che una ditta appaltatrice avrebbe avuto operai nel cantiere sino a pochi minuti prima delle fiamme.

Si tratterebbe di elettricisti che avrebbero lasciato la struttura poco prima del rogo.

Le fiamme si sono estese velocemente – troppo velocemente per una struttura destinata ad ospitare una scuola e comunque dei bambini – ed anche questo particolare è al vaglio degli inquirenti.

I danni sono ingenti e la struttura potrebbe non riaprire in tempo per il nuovo ciclo scolastico con gravissimo danno per la comunità che invece attendeva con gioia l’inaugurazione della struttura attesa per anni e pagata ben cinque milioni di euro.

Ora un’inchiesta ed una serie di perizie tecniche stabiliranno cosa abbia causato l’incendio e se vi siano delle responsabilità, subito dopo partiranno i lavori per ripristinare la struttura e renderla sicura per l’ingresso dei bambini.