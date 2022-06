Savona – Nessuna problematica statica alla struttura della galleria Vallon d’Arme situata tra i caselli di Andora e Albenga in direzione Genova, sulla A10 Savona – Ventimiglia ma i forti disagi per automobilisti e trasportatori proseguiranno, salvo ritardi, sino alle 14 del 1 luglio.

Auto incolonnate e scambio di carreggiata sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia a causa dell’incendio di un furgone avvenuto ieri mattina, all’interno della galleria.

I lavori per verificare le condizioni della volta della galleria hanno causato la chiusura del tratto e la necessità di uno scambio di carreggiata che provoca lunghe code ed intasamenti.

Disagi che allungano i tempi di percorrenza e rendono ancora più disastrosa la condizione delle autostrade liguri.

L’esito dei controlli, però è positivo e la concessionaria del tratto ha già avviato i lavori di ripristino sia della volta del tratto di galleria interessato dal forte calore sprigionato dall’incendio, sia degli impianti danneggiati.

Nella giornata di domani, giovedì 30 giugno, è in programma l’avvio del rifacimento della pavimentazione, intervento che si concluderà nella mattinata di venerdì 1° luglio in modo da consentire l’apertura completa della galleria nella normale configurazione a due corsie in direzione Sud entro le 14 dello stesso giorno.

Con la riapertura della galleria verrà contestualmente rimosso lo scambio di carreggiata attualmente presente nell’adiacente fornice in direzione Francia.

Tale scambio di carreggiata verrà riattivato a partire dalle ore 12 di lunedì 4 luglio per consentire il completamento definitivo dei lavori di ripristino della galleria previsto entro le ore 14.00 di venerdì 8 luglio.