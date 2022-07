Genova – Una lunga coda di automobili, da Arenzano sino a Voltri-Prà per la chiusura dell’autostrada A10 Genova-Ventimiglia per lavori. Una notte da dimenticare per gli automobilisti rimasti imbottigliati nella notte, sulla statale Aurelia, a causa della chiusura per lavori del tratto autostradale tra Arenzano e Genova Prà della A10.

Uscita obbligatoria al casello di Arenzano in una notte di pre-festivo accompagnata dagli spostamenti per le ferie e per i fine settimana oltre che per i consueti fuori-porta.

Le auto hanno ben presto saturato la viabilità ordinaria con lunghe code ed intasamenti per i tratti regolamentati da semafori a Voltri e a Prà.