Genova – E’ stato accertato nella giornata di ieri il primo caso di vaiolo delle scimmie in Liguria.

A contrarre il virus, come hanno evidenziato gli esami del laboratorio regionale di igiene del policlinico San Martino di Genova, è stato un uomo di 36 anni, residente ad Albisola Superiore.

Dopo aver notato i primi sintomi, il 36enne si è recato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. I controlli e la successiva positività al vaiolo delle scimmie hanno portato all’isolamento domiciliare dell’uomo che dovrà rimanere a casa per le prossime tre settimane e comunque fino alla risoluzione dei sintomi.

Le sue condizioni non destano preoccupazioni: ha qualche linea di febbre e presenta vescicole a mani e piedi ed è stato posto in isolamento presso il suo domicilio.

A proposito, il primario di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino Matteo Bassetti ha specificato: “Il sistema sanitario è ampiamente organizzato per la gestione anche dei casi di vaiolo delle scimmie. Si tratta di una malattia senza sintomi importanti , che generalmente si auto limita, ma che necessita di sorveglianza. Si tratta ormai di una infezione endemica che conta 6.177 casi nel mondo e 193 in Italia (Italia al nono posto per casi) con la quale dovremmo imparare a confrontarci senza allarmismi e inutili paure”.