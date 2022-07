Genova – Torna al forte di Santa Tecla lo spettacolo itinerante “due gocce di noir” nell’ambito della rassegna “Al Forte al Tramonto”

Venerdì 8 luglio, dalle ore 18.30, al Forte di Santa Tecla prosegue la IV edizione della rassegna “Al Forte al Tramonto” con lo spettacolo itinerante “Due Gocce di Noir” di Maria Grazia Tirasso, portato in scena dalla compagnia teatrale organizzatrice della manifestazione I Conviviali.

Lo spettacolo replica anche sabato 9 e domenica 10 luglio dalle 18.30 alle 20.30, con gruppi di massimo 40 persone in partenza ogni 30 minuti.

Biglietti su https://www.happyticket.it/genova/acquista-biglietti/214334-due-goccie-di-noir.htm (per i bambini sotto gli 8 anni ingresso gratuito).

“Due gocce di Noir”, scritto da Maria Grazia Tirasso e diretto da Iula Rossetti, è uno spettacolo giallo e al tempo stesso surreale e divertente.

Il testo è ambientato ai giorni nostri e tutta la storia si svolge proprio al Forte, dove ha sede un’azienda di profumi, la Sale Parfum, e dove una carrellata di bizzarri personaggi, a partire dal proprietario e fondatore dell’azienda, Giovanni Maria Sale, porta in scena una trama intricata e divertente.

Le scene, curate da Paolo Derba e Giampaolo Campanella con il contributo di Enrico Musenich, si inseriscono con prudenza nel contesto settecentesco, andando a creare ora uno studio ora un laboratorio chimico; i costumi sono di Laura Iadeluca.

La rappresentazione teatrale, in modalità itinerante attraverserà gran parte del Forte, creando per gli spettatori uno “spettacolo nello spettacolo”.

«Attraverso sette soste/scene, si andrà a comporre un itinerario mozzafiato all’interno del Forte Santa Tecla di Genova, per offrire allo spettatore la fruibilità della magia teatrale e la godibilità delle soluzioni architettoniche del Forte nonché siti di veduta sulla città, assolutamente singolari e spettacolari». – affermano l’autrice Maria Grazia Tirasso e la regista Iula Rossetti.

I biglietti costano 12 euro e sono acquistabili su www.happyticket.it oppure al Forte la sera stessa dell’evento. I posti sono limitati perciò si consiglia di acquistare online la prevendita. Per informazioni: www.iconviviali.it, iconviviali@gmail.com, +39 377 509 4754