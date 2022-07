Liguria – “Gli itinerari culturali e transnazionali come la Via Francigena, che collega Canterbury a Roma, sono sempre più da sostenere in modo integrato, per il portato storico e paesaggistico e per il ruolo di settore trainante del viaggiare in modo sostenibile e responsabile, nel rispetto dei territori e delle tradizioni. Promuoverla significa anche valorizzare i nostri borghi, le peculiarità, le eccellenze enogastronomiche e recuperare quel senso di comunità e di scambio che accomuna la visione sovranazionale e che rinsalda ulteriormente la collaborazione tra Regioni. Di fatto, Regione Liguria si è impegnata – con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il consigliere Federico Eligi, i rappresentanti del Governo e delle Regioni italiane, de La Via Francigena Europea, di Unesco – a supportare la candidatura Unesco della Via Francigena e a dare sempre più risalto al tratto che attraversa il nostro Levante, da Santo Stefano di Magra sino a Luni”. Lo ha dichiarato il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana, intervenendo oggi pomeriggio in collegamento all’incontro presso la Presidenza della Giunta Regionale della Regione Toscana, a Firenze, sullo stato dell’arte della candidatura Unesco della Via Francigena con relativo sostegno al protocollo d’intesa per la redazione del dossier dedicato e la conseguente illustrazione delle prossime fasi di completamento dell’iter.