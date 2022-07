La Spezia – Durante il dispositivo dei servizi serali svolti nel week-end dalla Polizia Locale, sia in centro per il contrasto alla mala movida, che in aree ove più frequenti sono gli esposti dei cittadini per comportamenti lesivi della sicurezza urbana e del diritto alla quiete dei residenti, ieri le pattuglie del Comando di viale Amendola, anche con l’ausilio dell’unità cinofila Jazz, hanno concentrato i controlli nel quartiere Umberto I dopo la mezzanotte, dato che in precedenza non erano state rilevate problematiche particolari nel centro cittadino.

Dapprima veniva notato un individuo sdraiato su una panchina in Piazza Brin: il soggetto, un uomo di 45 anni residente nel nord Italia, dato probabilmente anche il suo stato di alterazione alcolica, reagiva violentemente tentando di colpire gli agenti con una bottiglia di vetro, aggredendoli fisicamente ed opponendo decisa resistenza al suo controllo, tanto che per difendersi si rendeva necessario l’utilizzo dello spray urticante in dotazione. Gli agenti venivano supportati da militari dell’Arma dei Carabinieri giunti in aiuto, riuscendo quindi a portare l’esagitato otto nella Caserma di Viale Amendola. A suo carico, oltre alle infrazioni amministrative, veniva formalizzata denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, che prevede la pena detentiva della reclusione fino a cinque anni.

Nella vicina Via Firenze, già passata la mezzanotte, veniva individuato un giovane senegalese, già noto alle Forze dell’Ordine per reati in materia di spaccio di stupefacenti, che tramite una cassa acustica bluetooth, diffondeva in strada musica a volume troppo alto, in aperta violazione all’ordinanza del Sindaco adottata a garanzia del diritto alla quiete nelle ore notturne dei cittadini; lo strumento che diffondeva la musica veniva immediatamente disattivato ed a carico dell’extracomunitario veniva elevata sanzione da 300,00 euro.

La Polizia Locale, inoltre, effettuava nuovi controlli a circoli ed esercizi del quartiere già evidenziatisi per passate infrazioni regolamentari, senza rilevare criticità. In questo contesto, anche l’ispezione in un locale di Via Bixio oggetto di numerosi esposti da parte dei residenti per comportamenti lesivi della quiete e del decoro urbano dava esito negativo, non rilevando violazioni di alcun tipo.

In azione anche gli Agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria che, a seguito di attività di osservazione e appostamento fuori da uno stabile del quartiere della Chiappa, dopo aver rilevato l’avvenuta cessione di alcune dosi di cocaina, riuscivano ad individuare lo spacciatore, un extracomunitario originario del Marocco, che vendeva la droga usando come base la propria abitazione. Gli Agenti quindi entravano nell’appartamento e, dalla perquisizione effettuata con Jazz, saltavano fuori altre dosi di stupefacenti, un bilancino di precisione e svariate centinaia di euro frutto probabile dell’illecita attività. Il tutto veniva sottoposto a sequestro penale ed il soggetto dovrà rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.