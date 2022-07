Due decessi e 2.272 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. E’ il bilancio dell’emergenza sanitaria fotografato dal bollettino diffuso dalla Regione Liguria.

Il virus continua a circolare con grande forza tra la popolazione, frenato negli effetti più deleteri dalla vasta campagna di vaccinazione effettuata negli ultimi mesi e che prosegue soprattutto per persone molto anziane e per chi ha gravi problemi di salute.

Due le persone decedute a La Spezia, si tratta di due donne di 96 e 95 anni.

Molti, ancora, i contagi, segno che il virus è molto contagioso e che non bisogna abbassare la guardia continuando ad usare le mascherine nei luoghi molto affollati e quando non si riesce a mantenere il distanziamento.

Questo il bilancio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

Imperia 247

Savona 360

Genova 1.024

Chiavari e Tigullio 246

La Spezia 388

Nel bollettino della Regione Liguria si registrano anche 5 ricoverati in più negli ospedali. Al Gaslini restano ricoverati otto bambini mentre a Villa Scassi, a Genova Sampierdarena, ci sono oggi 12 pazienti in più.

Nei reparti di Terapia intensiva della Liguria risultano ricoverati 8 pazienti gravi o molto gravi.