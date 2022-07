Alassio (Savona) – E’ stato denunciato dalla polizia il ragazzo di 22 anni che è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo ma sprovvista del regolamentare “tappo rosso” per le vie di Alassio. Il giovane è stato notato da alcuni passanti mentre posava la pistola nello zaino e il gesto ha suscitato preoccupazione e paura, tanto che è stata chiamata la polizia per segnalare la curiosa “presenza”.

Gli agenti sono accorsi ed hanno riconosciuto il giovane dalla descrizione fatta e lo hanno fermato.

Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso della pistola giocattolo, fedele riproduzione di una vera arma da fuoco, sprovvista del regolamentare tappo rosso che permette di capire che si tratta, appunto, di un gioco inoffensivo ed è stato denunciato.