Cinque morti e 2.349 nuovi contagi da coronavirus in Liguria. A registrarli l’ultimo bollettino sanitario diffuso quotidianamente dalla Regione Liguria e che fotografa l’andamento di un’emergenza ancora in atto.

Le vittime sono due donne, di 83 e 87 anni, e tre uomini di 70, 86 e 91 anni.

Ancora alto il numero dei contagi anche se la protezione indotta dalla campagna di vaccinazione resta ancora alta. Ben 2.349 le persone trovate positive al covid con tamponi e test molecolari.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

Imperia 306

Savona 376

Genova 1.007

Chiavari e Tigullio 267

La Spezia 386

Cresce anche il numero delle persone ricoverate in ospedale con il covid. Sono 17 in più del giorno precedente mentre restano 11 le persone ricoverate nei reparti di Terapia Intensiva con le situazioni più gravi o gravissime.

Da domani, in Liguria, scatta la possibilità di prenotare la quarta dose di vaccino – il richiamo delle precedenti che mostrano segni di indebolimento – per le persone over 60 e con problemi di salute.