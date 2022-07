Lorsica (Genova) – Schianto mortale, questa mattina all’alba, lungo la strada della Scoglina tra la Val Fontanabuona e la Val d’Aveto. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Michele Copelli, 45 anni. Forse a causa di un malore o di un guasto, l’uomo ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro alcune auto in sosta.

Gravissime le ferite che non hanno lasciato scampo al centauro. All’arrivo dell’ambulanza l’uomo era già deceduto.

Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno iniziato le verifiche per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità

Michele Copelli era nato a Chiavari ma abitava a Lorsica in via Ciga