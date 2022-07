Recco – Concerto di Max Gazzè in programma domenica 24 luglio (inizio ore 21.30, ingresso gratuito).

Il Lungomare Bettolo anche quest’anno diventa il palcoscenico estivo di eventi unici nell’ambito della rassegna estiva “E-20/22”

In questo spettacolare e collettivo viaggio estivo per l’Italia, Max è accompagnato dalla sua band di eccellenti musicisti, con Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere, Daniele Fiaschi alle chitarre.

Precursore di mode e temi, eccellente performer da palcoscenico, Gazzè ha scelto i grandi spazi all’aperto per ritrovare il contatto più genuino e diretto con il pubblico, e riconquistare la dimensione più pura del live.

“La rassegna estiva – commenta il sindaco Carlo Gandolfo – mantiene il suo obiettivo di valorizzare la città e creare una sinergia tra le sue eccellenze, gastronomiche e ambientali, e la proposta artistica orientata a un turismo di qualità. A poche ore dall’apertura delle prenotazioni per l’evento sono quasi esauriti i posti a sedere. Abbiamo, comunque, già predisposto ampi spazi per permettere al pubblico in piedi di assistere al concerto”.