Genova – Pauroso incidente sotto il semaforo intelligente di via Tolemaide e di corso Torino. Intorno alle 13 una moto, diversi scooter, tre auto e un ciclista si sono scontrati per cause ancora da accertare.

Ad avere la peggio il conducente di una moto che è andata letteralmente a pezzi nell’impatto, violentissimo.

Diverse ambulanze sono intervenute sul posto per soccorrere i feriti e trasportarli in ospedale.

Sul posto anche la polizia locale che ha bloccato il traffico nel tunnel che da corso Sardegna collega con via Tolemaide avviando le prime indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Sotto esame anche le riprese del circuito di videocamere di cui è dotato l’impianto di sorveglianza elettronica che, però, non ha impedito il verificarsi dell’incidente.