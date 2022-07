Genova – E’ andato avanti per sette ore, nel Tribunale di Siena, l’interrogatorio della giovane che accusa l’ex giocatore del Genoa, Manolo Portanova e altri due giovani, di violenza sessuale di gruppo.

L’incidente probatorio si è svolto a porte chiuse e senza la possibilità di accesso da parte di giornalisti e Media e la giovane ha risposto alle domande del giudice per l’udienza preliminare Ilaria Cornetti e poi a quelle degli avvocati degli indagati e poi si è allontanata dal Tribunale senza fare dichiarazioni.

Nel suo racconto la terribile notte che si sarebbe trasformata in una aggressione a scopo sessuale da parte del giocatore del Genoa e di altri giovani che partecipavano alla serata.

Gli indagati si sono dichiarati innocenti e sostengono che la ragazza fosse consenziente.

Il procedimento è stato aggiornato al 16 settembre.