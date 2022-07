Al via oggi il Registro delle Opposizioni per chi non desidera ricevere chiamate dai call center ma la pagina web dove ci si può iscrivere non funziona.

Da oggi, mercoledì 27 luglio 2022, non sarà più possibile – almeno nelle intenzioni del legislatore – chiamare numeri di telefono di rete fissa o mobile, di chi è iscritto al Registro delle Opposizioni. I call center che violeranno la norma rischiano una sanzione sino a 20 milioni di euro e le aziende con i propri Servizi Clienti possono essere sanzionate con una percentuale sul fatturato sino al 4%.

Iscrivere il proprio nominativo sul Registro delle Opposizioni è però impossibile al momento poiché la pagina Internet risponde con un laconico e italianissimo:

“Sono in corso le attività per aggiornare i sistemi del Registro pubblico delle opposizioni per estendere il servizio a tutti i numeri nazionali, che saranno completate entro il 27 luglio 2022. Ci scusiamo per il disagio”

Leggi anche: Stop alle Televendite e alle telefonate selvagge, arriva il Registro delle Opposizioni (https://liguriaoggi.it/2022/07/27/televendite-e-chiamate-selvagge-da-oggi-scatta-lo-stop-e-il-registro-delle-opposizioni/)

Andrea Carotenuto