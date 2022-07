Genova – Un taglio netto a tre quarti del tronco, che difficilmente lascia speranze agli ippocastani. Così sono stati “potati” gli alberi di piazza Santa Paola Frassinetti a Quinto.

Proteste dei residenti e richieste di spiegazioni a chi, a Genova, dovrebbe occuparsi del verde pubblico.

Secondo gli esperti, infatti, difficilmente quegli alberi torneranno a germogliare vista la stagione secca nella quale ci troviamo e le difficoltà in tal senso da parte dell’ippocastano come pianta.

Sulle pagine social di Genova contro il degrado ci si domanda anche quali permessi siano stati chiesti ed ottenuti e per quali motivazioni si è dovuto procedere in questo modo.

Da mesi si ripetono proteste dei genovesi per il taglio di alberi che non sembra avere spiegazioni e la richiesta al Comune di Genova di informare preventivamente la popolazione per dare il tempo di formulare altre valutazioni da parte di esperti e di poter suggerire soluzioni diverse.