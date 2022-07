Genova – Lo cercavano dal 2018 per una condanna a dieci anni di reclusione per violenza sessuale su una ragazzina minorenne. La polizia ferroviaria e gli uomini della Squadra mobile di Venezia hanno individuato ed arrestato in Liguria un cittadino albanese di 36 ricercato dal 2018 per il reato di violenza sessuale.

L’uomo, irregolare nel nostro Paese, aveva abusato di una ragazzina in un paesino della Carnia, in provincia di Udine ma subito dopo si era reso irreperibile, probabilmente cambiando spesso città.

Da tempo le forze dell’ordine avevano trovato tracce del suo passaggio in Liguria e le ricerche si sono ristrette sempre di più sino a individuarlo con precisione.

Una volta assicuratisi che non potesse fuggire, gli agenti lo hanno fermato ed arrestato ed ora verrà condotto in carcere per scontare la condanna a 10 anni.