Bogliasco – Ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltata dopo aver colpito alcune auto in sosta. Ennesima auto capottata, questo pomeriggio, con l’intervento dei Vigili del fuoco sulla strada statale Aurelia, al km 512, poco dopo Bogliasco, direzione Levante.

Alla guida una donna che per cause in via di accertamento ha urtato alcune vetture parcheggiate e ha finito la sua corsa sul tetto.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a stabilizzare la persona, ancora bloccata dalla cintura di sicurezza a testa in giù e a liberarla.

Una volta estratta è stata affidata al 118 che ha provveduto al trasporto in ospedale in codice rosso.

I Vigili del Fuoco hanno poi rimesso la vettura su ruota e bonificato il manto stradale.

La strada è rimasta chiusa al traffico a lungo.