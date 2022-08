Genova – Stava percorrendo via Baden Powel in sella alla moto quando si è trovato improvvisamente davanti un cinghiale e non è riuscito ad evitarlo.

Grave incidente, questa mattina all’alba, sulle alture di Sampierdarena, nel ponente genovese. Un 35enne è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale Villa Scassi dopo una brutta caduta con la moto causata dall’impatto con un grosso cinghiale.

L’uomo è caduto rovinosamente a terra riportando diverse ferite.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e le forze dell’ordine ed il motociclista è stato stabilizzato e portato in ospedale mentre le forze dell’ordine iniziavano i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Proprio ieri sera sono stati numerosi gli allarmi lanciati con la piattaforma Telegram dalla polizia locale per segnalare cinghiali a spasso sulle strade ed in particolare ad Albaro, in via Pozzo e via Trento.