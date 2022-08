La Spezia – Migliorano, in ospedale, le condizioni della ragazza che ieri pomeriggio è caduta in mare da una imbarcazione ed è stata ferita in modo grave, ad una gamba, dalle eliche del motore.

La ragazza, minorenne, si è ferita gravemente ad una gamba dopo esser caduta dalla barca sulla quale si trovava e aver colpito l’elica del motore.

La Capitaneria di porto è intervenuta tempestivamente, con il personale medico del 118 e la giovane è stata trasferita d’urgenza in ospedale.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chi si trovava alla guida della barca al momento dell’incidente.