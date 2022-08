La Spezia – Il guasto ad una tubazione dell’acquedotto ha causato il blocco dell’erogazione idrica in centinaia di case in gran parte della città.

A rompersi una grossa tubazione che rifornisce la zona nord della città e i quartieri di Chiappa, Rebocco, Maggiano, Fossitermi.

La rottura si è verificata nella notte e i tecnici Acam sono al lavoro già da tempo per risolvere la situazione ma i disagi sono pesantissimi in un periodo di forte caldo e con le necessità di una città che vive e lavora.

Problemi anche nella zona di Riccò del Golfo e non è al momento noto quando l’acqua tornerà a scorrere nelle tubazioni regolarmente.