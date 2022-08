Imperia – La Guardia di Finanza ha scoperto un bed&breakfast illegale i cui gestori, oltre a non dichiarare i redditi provenienti dall’attività e a non comunicare i nominativi delle persone che risiedevano nella struttura, percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto.

La struttura operava in totale evasione di imposta e ometteva di eseguire le dovute comunicazioni di Pubblica Sicurezza e godeva anche di sostegni alle imprese erogate da Inps.