Cala il numero delle persone ricoverate in ospedale per covid ma sono 32 i decessi registrati in una settimana in Liguria.

Un bilancio tra luci ed ombre quello che emerge dall’ultima edizione del bollettino diffuso dalla Regione Liguria e che registra l’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

Otto i decessi registrati tra il 3 ed il 5 agosto secondo il sistema dell’attribuzione anche a posteriori della positività al covid. La situazione si fa più chiara tenendo conto i 32 decessi avvenuti in una settimana. I decessi per covid da inizio pandemia, in Liguria, sono 5.472.

In calo, come detto, le persone ospedalizzate e con sintomi del coronavirus, sono 382 (19 in meno rispetto al giorno precedente) e 5 in terapia intensiva dove si curano i casi gravi e gravissimi.

Stabile il numero dei nuovi contagi. Il bollettino regionale ne registra 1.154 scoperti con 7.255 tamponi (1282 molecolari e 5973 test antigenici) su una popolazione residente di oltre 1 milione 500mila persone.

Il tasso di positività è del 15,9%, in linea con il dato nazionale di 15.3%.

Questa la distribuzione dei nuovo casi di contagio, secondo la provincia:

Genova 428

Savona 246

Imperia 187

La Spezia 164

Chiavari e Tigullio 125