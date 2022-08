Genova – Sarebbe caduto da un’altezza considerevole l’uomo trovato cadavere in via delle Casacce, sotto le rampe che conducono ai parcheggi sotterranei presenti in zona.

Il corpo senza vita è stato trovato intorno alle 16 e subito è scattato l’allarme e l’ambulanza del 118 si è precipitata sul posto ma per l’uomo, provo di documenti, non si è potuto fare nulla.

Indagini in corso per stabilire da dove sia caduto e se si tratti di un incidente o del gesto deliberato della persona ma al momento non viene esclusa alcuna altra ipotesi.

Le forze dell’ordine stanno acquisendo le riprese video di alcune telecamere di video-sorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso la caduta o il passaggio dell’uomo, in compagnia o meno di altre persone.