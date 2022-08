Albenga – Ha acceso un fuoco all’interno di una abitazione abbandonata ma ha perso il controllo delle fiamme che hanno bruciato parte della casa e i campi all’esterno.

I carabinieri della stazione di Albenga hanno denunciato un 49enne senza fissa dimora al termine delle indagini su un incendio – che non ha alcun collegamento con il maxi rogo in corso da sabato – divampato in un casolare abbandonato.

Il rogo è scoppiato in viale Pontelungo inferiore in una casa disabitata da tempo. L’uomo ha tentato di spegnere da solo le fiamme senza riuscirci e all’arrivo dei carabinieri ha cercato di fuggire spiegando dopo di aver avuto paura.

Ai militari ha raccontato di aver acceso un fuoco e che le fiamme si sono estese all’esterno sfuggendo al suo controllo.

L’incendio è stato domato e l’uomo denunciato.

Al momento non risultano collegamenti con il maxi rogo in corso nella zona.