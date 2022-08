Genova – Giovanni Battista Raggi è il nuovo presidente AMIU Genova. La nomina è stata formalizzata oggi dall’assemblea dei soci dell’azienda. Subentra a Pietro Pongiglione che ha cessato la sua carica lo scorso 29 luglio.

Contestualmente è stato nominato consigliere anche l’avvocato Antonio Oppicelli che va a così a completare l’assetto di vertice AMIU Genova.

Rimangono in carica come consigliere: Giovanna Damonte, Federica Schiano e l’avvocata Simona Gagino.

Laureato in economia, Giovanni Battista Raggi è dottore commercialista e revisore contabile. Socio senior di uno studio professionale cittadino, è consulente di primarie società e organizzazioni anche del terzo settore e no profit.