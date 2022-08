Genova – Si è recato in Questura per denunciare lo smarrimento dei documenti ma da un controllo è risultato ricercato per una condanna ed è stato arrestato

La Polizia di Genova ha arrestato un 33enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Alessandria per pene concorrenti.

Ieri mattina l’uomo si è recato in Questura per dichiarare lo smarrimento dei propri documenti. Da un controllo effettuato da personale dell’ufficio denunce è risultato però a suo carico, dallo scorso luglio, un ordine di carcerazione, confermato poi dai riscontri dattiloscopici.

Per il 33enne si sono aperte le porte di Marassi dove dovrà scontare tre anni, 5 mesi e 27 giorni di reclusione a causa dei suoi numerosi reati contro la persona e contro la Pubblica Amministrazione.