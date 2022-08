Genova – Ennesimo episodio di violenza nel centro storico genovese.

Intorno alle 3:00 di questa notte in piazza Matteotti una persona completamente ubriaca ha aggredito un conducente di un mezzo Amiu, provocandogli delle lievi ferite che ne hanno richiesto il trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino.

All’arrivo della Polizia Locale, l’aggressore ha minacciato anche le forze dell’ordine, prima di essere accompagnato in Questura e successivamente denunciato a piede libero e sanzionato per ubriachezza manifesta.