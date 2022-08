Genova – Una maxi rissa è scoppiata ieri sera nei pressi di via San Vincenzo intorno alle 23, quando una trentina di persone, munite anche di spranghe e bottiglie, si sono affrontate prima di fuggire all’arrivo della polizia, che è riuscita però a fermare tre giovani.

Una volta svolti i controlli del caso, addosso ai tre sono stati ritrovati un cellulare risultato rubato e alcuni portafogli.

Le forze dell’ordine hanno successivamente contattato il proprietario del telefono: si tratterebbe di un diciottenne rapinato e aggredito a calci e pugni poco prima in via XX Settembre.

La vittima, tuttavia, non sarebbe stata in grado di riconoscere con estrema certezza l’aggressore.