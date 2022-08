Genova – Pattugliamenti notturni e caccia serrata al (o ai) piromani che hanno appiccato per ben 4 volte un incendio nella zona del Cep di Prà.

La polizia locale organizza controlli mirati per sorvegliare le vie del Cep in orario notturno mentre sembra sempre più evidente la matrice dolosa dei quattro roghi divampati sulle alture di Prà con grave pericolo per i residenti e grande dispendio di uomini, energie e denaro pubblico per spegnerli.

Si sospetta che una o forse più persone siano i responsabili dei fuochi e potrebbe essere stata chiarita, grazie alle testimonianze di alcuni residenti, anche la “motivazione”.

Le persone coinvolte rischiano una condanna ma, soprattutto, di dover pagare danni piuttosto consistenti alla collettività.