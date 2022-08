Genova – Tende, grigliate sulla spiaggia e abbondanti bevute con bottiglie abbandonate ovunque. A lanciare l’allarme per le condizioni della spiaggia di Voltri sono i tanti residenti della zona che si sono attardati sull’arenile dopo la giornata di mare. Per il fine settimana sono “calate” in spiaggia orde di persone che sembrano avere l’intenzione di trascorrere la notte sulla spiaggia anche in modo non consentito dalle normative.

In particolare si segnalano fuochi e grigliate direttamente tra sassi e sabbia e abbondanti bevute con bottiglie abbandonate – e purtroppo a volte anche letteralmente lanciate – sulla spiaggia.

Una situazione denunciata da video e foto e che sta suscitando le consuete roventi polemiche sui social per il mancato intervento delle forze dell’ordine.