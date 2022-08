Genova – Siringhe usate e sporche di sangue nell’area del parcheggio usato dai centri estivi per andare alla Spiaggia dei Bambini, sul litorale di Voltri.

Le segnalazioni arrivano dai residenti che hanno trascorso la notte tra urla e schiamazzi sulla spiaggia, con orde di persone, fuochi illegali e abbondanti bevute.

Dopo una notte nella quale, nel quartiere, si è consumata anche una rissa a coltellate, arrivano anche le segnalazioni di pericolo per la presenza delle siringhe potenzialmente infette.

Sui social in molti si domandano dove sono finiti i controlli che il Municipio organizzava negli anni passati e che “limitavano” gli eccessi, almeno nei fine settimana.