Genova – Ennesimo pedone travolto da un’auto nel capoluogo ligure. Questa volta è successo in via Buozzi, nella zona della Stazione Marittima.

Intorno alla mezzanotte una persona è stata investita mentre attraversava la strada e dopo essere stata sbalzata per aria è ricaduta pesantemente a terra.

A lanciare l’allarme l’automobilista alla guida del veicolo e che ha subito chiamato il 118.

L’ambulanza è arrivata e la persona è stata immobilizzata nella speciale barella che evita lesioni alla colonna vertebrale.

Il ferito è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Le sue condizioni sarebbero gravi,

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e le responsabilità.

Si tratta dell’ennesimo incidente che vede sfortunato protagonista un pedone.