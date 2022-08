Genova – Ancora danni da maltempo nel capoluogo ligure dove si segnala il cedimento di parte del muraglione di sostegno in via Posalunga, a Borgoratti, nelle vicinanze del locale distributore di carburante.

Alcuni metri del muro in pietra hanno ceduto e i detriti sono caduti sulla carreggiata.

Disagi alla circolazione in zona.