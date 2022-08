Dolceacqua (Imperia) – Una protesta dei parrocchiani o di un gruppo di “tradizionalisti” dietro al “mistero” dell’assenza della statua della Madonna alla processione per l’Assunta, nell’antico borgo della Val Nervia, in provincia di Imperia.

A rivelarlo le parole del vescovo Antonio Suetta che ha parlato di “cultori o custodi delle tradizioni che, talvolta, diventano eccessivamente invasivi nel contesto ecclesiale”.

Il 15 agosto scorso, alla tradizionale processione per le vie del borgo medioevale, non Ci sarebbe la protesta di alcuni parrocchiani dopo un contrasto con il prete dietro il caha partecipato la cassa processionale che tradizionalmente accompagna l’evento e ne rappresenta il punto cardine.

La statua – secondo quanto ricostruito – sarebbe stata addobbata come previsto ma qualcuno avrebbe impedito la sua uscita dalla chiesa per motivazioni che non sono ancora state rese note ma che potrebbero essere collegate a tensioni con il parroco.

Una “protesta” dei parrocchiani, insomma, potrebbe aver impedito la presenza della statua della Madonna alla processione per la festa dell’Assunta.

La vicenda, dicono i bene informati, non si chiuderà così.