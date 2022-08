Genova – E’ entrato in un negozio di abbigliamento del centro commerciale Fiumara, a Sampierdarena, ed ha cercato di rubare alcuni indumenti e quando è stato scoperto ha aggredito il vigilante .

Un 25enne è finito nei guai e sarà processato per il reato di furto e aggressione.

Il giovane è entrato in un negozio ed ha prelevato alcuni indumenti togliendo la placca anti taccheggio e poi ha cercato di uscire senza pagare.

Le sue mosse non sono però sfuggite all’addetto alla sorveglianza che lo ha fermato chiedendogli di pagare quanto rubato.

In tutta risposta il giovane ha colpito il vigilante al torace ed ha tentato di scappare ma è stato bloccato dagli agenti di polizia accorsi sul posto.