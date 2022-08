Finale Ligure (Savona) – Non ce l’ha fatta il 50enne colpito da un attacco cardiaco questa mattina, mentre si trovava sulla spiaggia.

L’uomo si è accasciato a terra e ha perso rapidamente i sensi ed è stato subito soccorso dalle persone nelle vicinanze e poi dal personale del 118 accorso sul posto.

Trasferito in ospdale, però, l’uomo è morto nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo.

Sempre oggi un turista si è sentito male sul monte Alpe, a Castiglione Chiavarese ma è stato salvato. Anche per lui un caso di attacco cardiaco.